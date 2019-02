Bretagne : le vélo électrique, star du centre-ville de Rennes

Une journée spéciale mobilité ce jeudi sur le réseau France Bleu. Dans le centre de Rennes, il n'est pas rare de voir des cyclistes filer entre les voitures. Rapide et écologique : le vélo électrique devient de plus en plus populaire.

Rennes, France

Si vous laissez votre voiture au garage vous pouvez opter pour le vélo électrique. Sur son vélo électrique, Gwenaëlle se faufile entre les voitures. Elle se rend à son travail. "J'habite à Rennes. J'utilise le vélo électrique depuis trois ans. _Ça va plus vite qu'un vélo classique pour se déplacer, et c'est plus écologique que la voiture._" Pour elle, c'est un des meilleurs moyens de déplacement.

Catherine, à la retraite, partage cet avis. "J'utilise mon vélo électrique pour faire mes courses. C'est plus pratique que d'y aller à pied, surtout quand je reviens chargée." Elle utilise aussi son vélo en dehors de Rennes, pour se promener par exemple. "Ça me donne beaucoup d'autonomie."

Un succès depuis quelques années

"En octobre 2018, on avait loué l'ensemble de notre flotte", se souvient Damien Goualou, chef de projet au service vélo de Kéolis, la société de transport qui met à disposition les cycles. "Depuis, il y avait une certaine attente chez nos usagers. Début février, 200 nouveaux vélos sont arrivés. Ils ont tous été loués en une demie journée."

La société prévoit déjà de renforcer le parc avec 200 autres nouveaux vélos au mois d'avril et au mois de juin.

"Les vélos électriques rencontrent un succès depuis quelques années", poursuit Damien Goualou. "En 2013, on était à 200 vélos en location. En 2016, on est passé à 1000, et depuis 2018, on est à 1800 vélos loués par an."

Développer le vélo électrique dans toute la métropole rennaise

Mais aux yeux de Damien Goualou, le vélo électrique peut encore se développer. "Ce qui serait super, c'est qu'au niveau de la périphérie, sur les communes de Rennes Métropole, on puisse favoriser le déplacement en vélo électrique."

Pour cela, des projets vont être mis en place d'ici 2020, comme "La Maison du vélo qui se déplacera dans les communes métropolitaines, pour aller promouvoir l'usage du deux roues en dehors de Rennes", conclut le chef de projet au service vélo de Kéolis.