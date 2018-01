Rennes, France

"On a gagné, on a gagné !" Ce cri résonne place Sainte-Anne, où les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes savourent cette première réussite. "Il y a un sentiment de victoire et on est heureux de la fêter ce soir", explique Leïla. Pour l'occasion, un court feu d'artifice est même lancé au dessus du couvent des Jacobins.

Un feu d artifice tiré par les opposants à #NDDL à #Rennespic.twitter.com/UpWDDINEUd — FB Armorique (@bleuarmorique) January 17, 2018

Le rassemblement s'est déroulé sans débordements. Deux compagnies de CRS et une dizaine de fourgons de police étaient stationnés à proximité par précaution.

Les forces de l'ordre dont deux compagnies de CRS déployées près de la #mairie de #Rennes en prévision des #manifestations anti #NDDLpic.twitter.com/n4o8r1Ew87 — FB Armorique (@bleuarmorique) January 17, 2018

Une inquiétude sur l'avenir de la ZAD

Si l'ambiance est plutôt festive, les manifestants n'en oublient pas pour autant l'ultimatum posé par le gouvernement aux zadistes : la zone devra être libérée au maximum le 30 mars, sans quoi les forces de l'ordre procéderont à l'évacuation. "Le gouvernement fait comme s'il nous faisait une faveur, mais c'est juste qu'avec la trêve hivernale il ne pouvait pas nous forcer à partir avant", critique Leïla, qui se rend régulièrement sur la ZAD depuis trois ans.

"Nous appelons à rester alerte car la lutte pour la victoire de la ZAD continue !" lance un représentant du collectif ZAD de Rennes. "On veut que les gens qui sont sur la ZAD en ce moment et ont un vrai projet puisse rester, plutôt que les terres soient revendues à des agriculteurs ou quelconque autre personne", ajoute Mattéo, un militant.

Environ 70 personnes rassemblées place Sainte Anne à #Rennes après l'abandon du projet d #aéroport de #NDDLpic.twitter.com/hjf1XQeljl — FB Armorique (@bleuarmorique) January 17, 2018

Les collectifs rennais appellent à rejoindre la ZAD le 10 février prochain pour un grand rassemblement, et à soutenir ses habitants. L'évacuation n'est pour eux pas à l'ordre du jour. "Face à un déferlement de forces de l'ordre, je pense qu'il y aura des réponses adaptées, des actions mettront en échec l'opération quasi militaire qui peut se préparer, affirme Camille. Et on gagnera !"