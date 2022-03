Rennes : les riverains à la découverte de la future ligne B du métro

L'impatience grandit chez les riverains de la Ligne B, à Rennes. Le métro, qui reliera Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné, doit entrer en service d'ici fin mai, selon le planning présenté par la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Ce samedi matin se déroulait une opération "station ouverte", dans le quartier Cleunay, pour permettre aux habitants de visiter les lieux en avant-première.

Les riverains ont pu découvrir la station Cleunay, sur la ligne B du métro à Rennes, en avant-première. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Je travaille à côté de Saint-Germain, ce sera génial", s'enthousiasme Lydia, devant les grands panneaux jaunes listant les futures stations de la Ligne B. "Cela va être un gain de temps. Au lieu d'une demi-heure en vélo, je vais mettre quatre minutes. Je serai moins fatiguée." "Cela va nous simplifier les déplacements, ce sera plus pratique pour aller dans le centre, voir les grands parents, se rendre à la gare", ajoute de son côté Eléonore venue découvrir le site avec son conjoint et ses enfants.

La marche à blanc a commencé il y a une dizaine de jours

"Je suis pressée de prendre le métro et je remercie d'avoir pensé aux gens de Cleunay et de tout le secteur", complète Paulette, 83 ans, qui habite dans le quartier depuis quelques années. "C'est plus confortable pour des gens comme nous, âgés, d'être dans le métro que dans les bus qui font tout ce qu'ils peuvent, mais avec les coups de freins et les routes qui ne sont pas forcément en parfait état." Paulette apostrophe d'ailleurs Gaëlle Toullec, chargée de communication à Rennes-Métropole, sur la future date d'ouverture de la ligne. "On est toujours sur une période entre fin avril et et fin mai, je n'ai pas plus d'information", répond l'intéressée. "La marche à blanc a commencé il y a une dizaine de jours. On attend et on voit, dans des situations réelles d'exploitations, comment cela fonctionne."

La ligne B du métro de Rennes doit relier Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Avant Cleunay, d'autres stations, comme Saint-Germain ou Saint-Anne, ont-elles aussi accueilli des habitants de quartiers concernés. "On a décidé d'ouvrir quelques stations aux riverains pour leur donner un accès privilégié à la station avant l'inauguration, et pour les remercier de leur patience pour tout ce qu'ils ont pu endurer pendant les travaux", explique Gaëlle Toullec. "Les gens en général sont très impressionnés par l'architecture des stations. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les stations de la ligne A et la ligne B, qui sont vraiment toutes différentes, mais magnifiques."