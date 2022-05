La mise en service de la ligne B du métro de Rennes de nouveau reportée

Il faudra encore attendre un peu avant de prendre la ligne B du métro, à Rennes. La mise en service est encore reportée : elle ne se fera pas, selon les estimations les plus optimistes, avant début juillet 2022. Les tests, réalisés depuis le 15 mars dernier, signalent qu'il reste des problèmes techniques qui ne seront pas résolus avant la fin du mois de juin.

Deux problèmes techniques

Siemens, le fabriquant des rames, assure avoir réglé la grosse majorité des problèmes depuis deux mois. Les métros ont bien roulé durant cette phase de test : ils ont réalisé 350.000 kilomètres, ce qui est "significatif", selon l'entreprise. Seulement, il reste deux problèmes techniques.

"On a un problème avec le galet de guidage, qui est la partie qui permet de guider nos métros, comme ils sont automatiques, explique Laurent Bouyer, président de Siemens Mobility France. On essaye d'améliorer le système car, pour l'instant, il nécessite trop de maintenance. Le deuxième problème concerne le "réveil" des trains, c'est-à-dire lorsque les métros se mettent en marche automatiquement. Pour l'instant, ils ne le font pas en même temps."

Sur un métro conventionnel, vous avez toujours la possibilité, pendant la mise en service, de faire des ajustements. En automatique, il n'y a pas droit à l'erreur. - Laurent Bouyer, président de Siemens Mobility France

Siemens explique aussi avoir du retard à cause du Covid-19, qui a touché des membres du personnel ces dernières semaines, et à cause de difficultés d'approvisionnement.

Juillet 2022, selon les estimations les plus optimistes

Quand la ligne de métro sera-t-elle fonctionnelle ? Siemens ne donne pas de date : impossible, pour l'entreprise, de savoir avant le début du mois de juin. La Métropole de Rennes, elle, espère une mise en service au mois de juillet, avec un métro toutes les 3 minutes, avant une montée en puissance qui permettrait d'assurer un train toutes les 2 minutes 10 au mois de septembre.

Lorsqu'on prend des engagements, on aime les tenir. Alors j'ai de la déception doublée d'une exaspération. - Nathalie Appéré, présidente de la Métropole de Rennes

Nathalie Appéré, la présidente de la Métropole de Rennes, regrette cet énième retard, alors que la ligne B était prévue, à l'origine, pour l'automne 2020. "On y a cru pour la fin mai, avoue-t-elle. Je l'espérais, pour Rennes et les Rennais. Et forcément, quand on y travaille depuis des mois, c'est contrariant." Ce report implique d'autres retards : sur le redéploiement de réseau de bus et sur la mise en place de la Zone à trafic limité dans le centre-ville de Rennes.