Rennes - Nantes : une voie réservée pour les bus et les autocars

Les bus de la métropole rennaise et les cars de la région bretagne empruntent depuis ce matin la bande d'arrêt d'urgence sur une petite portion de la nationale 137, sur 4 kms entre Chartres de Bretagne et la porte d'Alma. Depuis plusieurs mois, des travaux sont en cours pour élargir cette voie tout à droite mais aussi pour aménager l’échangeur de la porte d’Alma jusqu'à l'échangeur avec la rocade.

ⓘ Publicité

Cette voie réservée aux transports en commun doit inciter les automobilistes à abandonner leur voiture et à préférer le bus. Grace à cette bande d'arrêt d'urgence, aux heures de pointe, logiquement, les temps de trajet seront réduits et les horaires bien respectés. Les bus et les cars ne seront plus coincés dans les embouteillages. Les horaires de certaines lignes régulières ont aussi été modifiés pour être plus attractifs.

Cette voie reste malgré tout une bande d’arrêt d’urgence : c'est à dire que seuls les véhicules d’intervention ou de secours peuvent aussi l'utiliser. Vous vous ne pouvez pas l'emprunter mais vous pouvez vous y arrêter en cas de nécessité.