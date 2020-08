Rennes : place au nouveau ticket rechargeable dans les transports en décembre

Les usagers rennais diront adieu au traditionnel petit ticket le 1er décembre. Un support plus grand et rechargeable sera mis en vente. Une ligne régulière de covoiturage et des arrêts à la demande seront expérimentés à partir de janvier. L'abonnement en ligne est la nouveauté de cette rentrée.

Il faudra débourser dix centimes à l'achat du nouveau billet, mais il sera rechargeable pour tout type de trajet ensuite. Le support, plus grand et équipé d'une puce remplacera les traditionnels petits tickets dès le 1er décembre. Si vous avez un stock d'anciens billets dans vos tiroirs, ils resteront échangeables pendant six mois. Les portiques antifraude seront mis en service au même moment. Le but est de réduire la fraude de 9,5% à 7% en un an.

Des tarifs réduits pour les moins de 26 ans

Les moins de douze ans, eux, pourraient ne plus avoir besoin de ticket. Cette promesse de campagne de la candidate Appéré doit être présentée devant le Conseil de Rennes Métropole à l'automne pour un changement en décembre. Des tarifs réduits pour les moins de 26 ans sont aussi en projet. "C'est une population fortement impactée par la crise sanitaire, donc il y a un enjeu de solidarité", explique Matthieu Theurier, vice-président de Rennes Métropole à la mobilité et aux transports.

Laurent Senigout, directeur de Keolis Rennes, et Matthieu Theurier, vice-président de Rennes Métropole, ont fait ces annonces depuis la future Maison du Vélo, dont l'ouverture est prévue à l'automne. © Radio France - Maxime Glorieux

2021 sera l'année des expérimentations. Une ligne régulière de covoiturage baptisée "Star't" doit relier les communes du Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné. Chacun pourra être volontaire pour conduire sur un trajet payé un euro, qu'il y ait un passager ou non. Des arrêts abrités seront disposés sur le parcours, signalés par des panneaux lumineux.

La deuxième ligne de métro en juin

Egalement prévu en janvier, le lancement d'un service de dépose à la demande dans les bus sera un temps fort de l'année prochaine. Les chauffeurs de bus de certaines lignes de nuit proposeront de s'arrêter en dehors des arrêts ordinaires. Ce service sera possible les vendredis et samedis soir après minuit et pourrait se développer ensuite. "C'est une réponse à l'augmentation des incivilités et de la délinquance, justifie Matthieu Theurier. Il y a un sentiment d'insécurité qui augmente malheureusement et peut empêcher certaines personnes de prendre le bus la nuit."

Ces annonces ont été faites depuis la future Maison du Vélo, près de la gare de Rennes. Prévue pour l'automne, ce bâtiment doit promouvoir l'usage du vélo en accueillant divers partenaires associatifs. Un plan de développement d'une centaine de kilomètre de pistes cyclables est en cours. Pour la mise en service de la deuxième ligne de métro, il faudra attendre juin prochain.

Cette année, il est désormais possible de s'abonner ou de recharger sa carte KorriGO directement depuis le site star.fr ou sur l'application mobile "STAR, l'appli" grâce à la e-recharge.