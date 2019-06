Rennes : six trains bloqués plusieurs heures en gare à cause d'une panne électrique

A cause d'un problème d'alimentation électrique, plusieurs trains ont été arrêtés en gare de Rennes ce vendredi 28 juin. Les voyageurs ont été pris en charge par la SNCF et la protection civile.

Rennes, France

Situation compliquée en gare de Rennes ce vendredi 28 juin. Trois TER et trois TGV en provenance de Paris ont dû être arrêtés à cause d'un problème d'alimentation électrique sur le réseau entre Rennes et Saint-Brieuc. A cause des fortes chaleurs, des centaines de voyageurs ont dû quitter les wagons en attendant de pouvoir repartir.

Distribution de bouteilles d'eau

"Nous avons distribué des bouteilles d'eau avec le soutien de la protection civile présente sur place", précise-t-on du côté de la SNCF. La panne électrique a été réparée vers 23h mais les derniers trains en direction de Brest ont repris leur chemin vers 1h.