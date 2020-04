Rennes : stoppés au début du confinement, les travaux reprennent à l'aéroport

Stoppés depuis le 16 mars à cause du confinement, les travaux ont repris jeudi 9 avril sur l'aéroport de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le chantier de réfection et de mise aux normes de la piste principale devait se dérouler durant tout le mois de mars. Il devrait désormais s'achever durant la première quinzaine de mai. Des mesures de précaution ont été prises pour les ouvriers présents sur le chantier respectant les préconisations en BTP (bâtiment et travaux publics). La piste secondaire reste ouverte et est en capacité d'accueillir des évacuations sanitaires par hélicoptère.

L'aéroport de Dinard reste fermé au public jusqu'à nouvel ordre, mais disponible pour des évacuations sanitaires et "vols gouvernementaux" selon le communiqué de la direction des aéroports de Rennes et Dinard.