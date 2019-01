Rennes : toujours des débrayages sur le réseau STAR et beaucoup moins de bus en heures de pointe

Rennes, France

Depuis le 15 novembre 2018, les conductrices et conducteurs du réseau des autobus STAR kéolis sont en grève trois jours par semaine à l'appel de la CFDT. L'UNSA et la CGT ont rejoint le mouvement. Les chauffeurs sont appelés à débrayer les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi en heures de pointe pour dénoncer les mauvaises conditions de travail : les syndicats s'indignent notamment du manque de personnels, des pannes récurrentes des bus et de leur nombre insuffisant, alors que la population est en forte augmentation dans l'agglomération de Rennes. Ce mouvement est suivi par 30 à 40% des conducteurs et conductrices selon la CFDT.

Des usagers mécontents.

Une vingtaine de lignes de bus, dont les principales du réseau, sont impactées par ce mouvement de grève. Les débrayages ont lieu de 6H à 9H30, de 16H à 19H30 et de 23H30 à 1H15 en semaine (sauf le mercredi) et le samedi toute la journée. La ligne a du métro fonctionne elle normalement.

"Je marche beaucoup et même quand je suis fatiguée je dois marcher" témoigne Claude-Hélène une salariée rennaise, _"en plus j'ai des problèmes de santé. Ce sont toujours les gens les plus modestes et les plus fragiles qui sont victimes de ce genre de grève_". Jeanine une retraitée a peur de rendre en ville le samedi car beaucoup de bus ne circulent pas. Malgré tout, les revendications semblent plutôt comprises par une majorité de voyageurs.

La STAR ne communique pas sur les raisons du mouvement, c'est assez gênant. Les revendications sont entendables par les usagers" - Elodie

Une rencontre entre la direction et les syndicats est prévue ce jeudi en fin d'après-midi à Rennes pour peut-être mettre fin au mouvement d'une durée quasi inédite.

