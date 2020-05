Rennes : trois nouveaux vols pour la Corse et un pour Biarritz cet été

La compagnie aérienne espagnole low-cost Volotea annonce quatre nouvelles destinations au départ de Rennes pour cet été 2020 : Ajaccio, Bastia et Figari, en Corse, ainsi que Biarritz. Les vols décolleront à partir de début juillet, et sont réservables dès maintenant.

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe a assuré les Français qu'ils pourraient partir cet été, l'aéroport de Rennes annonce quatre nouvelles destinations, opérées par la compagnie espagnole à bas coût Volotea.

Trois de ces quatre destinations sont en Corse : Ajaccio, Bastia et Figari, des trajets qui existaient déjà avec Air France. Mais ceux si sont à bas coût : il est possible de réserver des allers-retours pour 18 euros sur le site de la compagne. Les vols Rennes- Ajaccio et Rennes-Figari existeront les mardis et samedis du 4 juillet au 31 octobre. Ceux pour Bastia, les vendredis et dimanche du 3 juillet au 25 octobre.

Volotea lance aussi une liaison vers Biarritz, à partir du 6 juillet jusqu’au 29 octobre tous les lundis et jeudis. Là aussi, la desserte vers Pays Basque existait déjà via Air France. Par ailleurs, comme l'été dernier, Volotea opérera une liaison vers Marseille avec quatre fréquences par semaine en juillet puis six fréquences d’août à octobre.

"Nous sommes ravis de pouvoir offrir un tel programme saisonnier et ainsi favoriser les départs en vacances en France au départ de la Bretagne" explique dans un communiqué Nathalie Ricard, directrice des aéroports de Rennes Bretagne et Dinard Bretagne. Pour l'instant, aucun vol commercial n'est parti de l'aéroport de Rennes, depuis le début de la crise du coronavirus. Air France sera la première compagnie à y faire décoller et atterrir des avions avec la reprise de la desserte avec Lyon, à partir du 15 juin.