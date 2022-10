Rennes : un chantier de grande ampleur en prévision sur la ligne a du métro

Alors que la ligne b a été mise en service le 20 septembre 2022, Rennes métropole souhaite augmenter la capacité de la ligne a du métro mise en service en 2002 entre Poterie et JF-Kennedy. Un chantier de grande ampleur doit être lancé d'ici 3 ans. Le projet a été adopté en janvier 2019 par le conseil de Rennes métropole. La concertation est en cours avec la population notamment sur l'impact des travaux en terme de nuisances sonores ou sur la circulation.

ⓘ Publicité

Un seul quai station Kennedy

Si vous avez l'habitude de prendre la ligne a au terminus station Kennedy, dans le quartier de Villejean, vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a qu'un seul quai desservant les départs et les arrivées. Et pour cause il y a qu'une seule voie pour le métro. C'est ensuite en direction de la station Villejean-Université qu'un aiguillage permet à la ligne de se déployer sur deux voies de circulation.

Une demi-station à construire

Durant ce chantier, qui doit s'étaler de 2025 à 2028 (pour un coût de 86 millions d'euros HT), il s'agira de construire une nouvelle demi- station sous la dalle Kennedy, de créer un nouvel aiguillage et un nouveau pilote automatique fixe mais aussi il faudra étendre le réseau électrique haute tension. L'objectif est d'accroitre la capacité de la ligne a en terme de fréquence avec un métro toutes les 66 secondes contre 90 actuellement en heure de pointe et en terme de passagers avec 9.300 par heure contre 7.500 actuellement. 7 nouvelles rames VAL 208 doivent rejoindre le parc de 30 rames en service.

Attention au flux de voitures

Mais davantage de trafic sur la ligne a, c'est aussi davantage d'automobilistes qui doivent se garer dans le quartier pour accéder au métro. A noter que le secteur est doté d'un parc relais, mais les parkings risquent d'être insuffisants. "Il y a des problèmes de stationnement dans le secteur" explique Olivier Guermeur qui tient le tabac-presse Kennedy "le parking relais est parfois complet et des places sont prises aussi par les étudiants. C'est parfois tendu. Il va falloir bien appréhender le problème pour le futur".

Rennes métropole organise une réunion publique ce jeudi 13 octobre à 19h à la maison de quartier de Villejean (salle Rosalie), 2 rue de Bourgogne à Rennes