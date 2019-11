Rennes : un hommage rendu dimanche à la jeune cycliste tuée dans un accident

Rennes, France

Le drame de ce lundi 4 novembre a bouleversé tous les adeptes du vélo à Rennes. Grâce, une étudiante de 22 ans, étudiante en mathématiques originaire de la Mayenne (Cossé-le-Vivien), a été renversée par un camion dans le quartier de Maurepas. La jeune victime n'a pu être réanimée. A 11h dimanche matin, un hommage lui est rendu sur les lieux du drame en présence de la famille. Il est demandé aux participants de venir en vert qui était la couleur préférée de la jeune femme.

Des cyclistes en insécurité routière

"Il y a une insécurité routière pour les cyclistes dont les pouvoirs publics ne prennent pas assez la mesure" estime Corentin. Ce rennais, âgé de 40 ans et père de famille, utilise le vélo tous les jours pour aller au travail. Ce quadragénaire poste régulièrement des photos et vidéos sur Twitter pour dénoncer les situations d'insécurité dans lesquelles les cyclistes se trouvent parfois. Premier problème, la discontinuité des infrastructures.

Après un aménagement cyclable bien fait, on peut se retrouver d'un coup au milieu d'une chaussée sans savoir quel comportement adopter, est-ce qu'on est prioritaire ou pas

A cela se rajoute le rétrécissement de chaussée; c'est dans ce contexte que s'est déroulé l'accident de lundi. Grâce aurait pu rouler sur le trottoir pour éviter le rétrécissement de chaussée, ce qui aurait été une infraction, "mais, c'est triste de dire cela, peut-être que cette jeune femme serait encore en vie aujourd'hui si elle avait pris le trottoir" souligne aussi Corentin. "Tous les cyclistes se disent, ça aurait pu être moi."

Corentin le rennais cycliste © Radio France - Loïck Guellec

Avec sa caméra embarquée, Corentin, cycliste à Rennes, filme des situations en temps réel © Radio France - Loïck Guellec

Un vrai débat pour les municipales

Pour Corentin, on ne met pas assez de moyens pour la sécurité routière, les derniers recrutements en policiers nationaux et municipaux ont servi avant tout pour les quartiers. Alors que le vélo prend une place de plus en plus importante à Rennes (autour de 15% des déplacements quotidiens), Corentin espère qu'un vrai débat aura lieu durant les élections municipales.