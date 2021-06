Rennes : un nouveau samedi de grève des bus sur le réseau STAR

Ce samedi 5 juin, les conducteurs et conductrices des bus du réseau STAR Kéolis de Rennes (Ille-et-Vilaine) seront en grève. Ce sera le 9è samedi de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale pour réclamer une prime en lien avec la mise en place d'outils numériques.

C'est le neuvième samedi de mobilisation ce 5 juin pour les conducteurs et conductrices des bus du réseau STAR Kéolis à Rennes (Ille-et-Vilaine). Une nouvelle fois le service va être très impacté durant la journée. Les principales lignes vont être fortement perturbées, prévoit la direction.

Le tout numérique et ses conséquences

A l'appel de l'intersyndicale CFDT-CGT-UNSA, les salariés, très mobilisés depuis la première journée, réclament l'instauration d'une prime de 25 euros brut/mois pour compenser la mise en place de la numérisation. "On n'est pas entendu par nos dirigeants. Nous déplorons aussi l'inaction des élus de Rennes Métropole pour essayer de désamorcer le conflit" réagit un délégué du personnel. "Nous dénonçons des méthodes de travail qui nous imposent le "tout numérique" via des applications à télécharger sur nos portables personnels et à consulter sur notre temps libre" explique l'intersyndicale dans un tract "le contenu de ces applications (déviations, plannings, congés, consignes sécuritaires, boites mail..) étant très volumineux, nous demandons à notre direction une compensation financière".

Une manifestation est prévue samedi matin du dépôt de la plaine de Baud au centre ville de Rennes.

A VOIR : les infos trafic du réseau STAR pour la journée du samedi 5 juin