Rennes : une forte fréquentation pour la mise en service de la ligne b du métro

La première journée de lancement de la ligne b du métro de Rennes (Ille-et-Vilaine) a été couronnée de succès selon l'exploitant Keolis. 120.000 voyages ont été effectués mardi 20 septembre sur les 14 kilomètres de Cesson-Sévigné-Via-Silva à Saint-Jacques-Gaité en passant par le centre-ville de Rennes et la gare. Près de 800 voyageurs ont emprunté les premières rames du Cityval de Siemens dès 5h10. Le pic de fréquentation a été atteint à 17h avec près de 13.500 personnes. Les deux stations interconnectées enregistrent les meilleures affluences avec près de 23.000 voyageurs à Sainte-Anne et plus de 15.000 à Gares.

Mieux que la ligne a

La fréquentation sur la ligne b a même dépassé, à partir de 19h, celle de la ligne a. Mais l'historique ligne a, mise en service il y a 20 ans, a profité de l'engouement du public en totalisant 155.000 voyages, soit 15.000 de plus que d'habitude en semaine.

Cinq jours de gratuité

L'accès à la ligne b du métro est gratuit jusqu'à dimanche. Des animations musicales sont prévues tous les jours dans certaines stations. L'objectif de fréquentation de la ligne b est fixé , à terme, à 110.000 voyages par jour.