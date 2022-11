Rennes : une navette électrique du réseau STAR pour se déplacer en ville

Elle ne passe pas inaperçue depuis le vendredi 28 octobre dans les rues du centre historique de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il s'agit de la navette électrique mise en place à titre expérimental et gratuitement pendant un an par le réseau Star. Elle doit faciliter les déplacements dans cette zone très commerçante. Ce minibus, de 10 à 20 places, circule du lundi au samedi de 10h30 à 19h sur un parcours de 2,75 km. Le temps de trajet est de 13 minutes. Son tracé comprend 2 points de correspondance avec les 2 lignes du métro. Il débute à République Nemours, remonte jusqu’au Couvent des Jacobins en passant par la place du Parlement et la place Hoche pour finir son parcours rue de la Monnaie.

Bon démarrage

Avec la mise en service de la ligne b du métro, la fréquence des bus a considérablement diminué dans l'hyper centre. Dès les premiers jours de la sa mise en service, le minibus rencontre un certain succès. "C'est comme à Lannion" s'esclaffe Andrée une septuagénaire "à mon âge, c'est pratique car in ne faut pas trop forcer sur la marche à pied".

Je suis des cours en école d'architecture au palais Saint-Georges. Je peux m'y rendre en navette, c'est pratique -Danaé, une étudiante

Michelle, conductrice de la navette électrique, dans le centre historique de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Le bruit sur les pavés

Jean-Pierre, qui habite dans le centre historique, est aussi satisfait mais il a tout de même un bémol "je me rends compte que dans le centre historique il y a beaucoup de pavés. Il aurait fallu améliorer les amortisseurs car même en se parlant on a du mal à s'entendre tellement ça fait du bruit". Une deuxième navette circule actuellement dans le centre ville mais elle est réservée à la formation des futurs chauffeurs.

POUR INFO : le parcours et les horaires de la navette