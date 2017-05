Rennes veut séduire les parisiens avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse le 2 juillet

Rennes Métropole va lancer une grande campagne de communication à Paris dans le métro, les gares, les panneaux numériques et la presse. A partir du 2 juillet Rennes sera à 1H25 à Paris par la ligne à grande vitesse. La capitale bretonne choisit l'humour et un ton décalé pour se vendre.

Rennes à 1H25 de Paris, c'est pour le 2 juillet. La capitale bretonne lance d'ici là une grande campagne de communication à Paris avec un slogan "passez à l'Ouest". A travers 4 visuels au ton décalé et avec une touche d'humour, Rennes veut séduire en priorité les cadres, les chefs d'entreprises et les investisseurs de Paris et de l'Ile de France pour qu'ils viennent s'installer en Bretagne. L'affichage se déploiera du 17 mai au 2 juillet 2017 dans le métro, les gares, sur les panneaux numériques et aussi dans la presse.

L'un des 4 visuels de la campagne de communication - Rennes Métropole

La cible est vraiment économique; on vise les investisseurs, les entrepreneurs; tous ceux qui demain peuvent se poser la question de venir à Rennes pour créer des entreprises et de l'emploi. La finalité c'est l'emploi. Emmannuel Couet président de Rennes Métropole

Une campagne d'affichage à Paris - Rennes Métropole

Rennes Métropole veut mettre en valeur l'idée d'un territoire créatif, d'innovation où on peut combiner des perspectives professionnelles et aussi sa vie personnel. Son président Emmanuel Couet rappelle que la capitale bretonne est bien placée dans de nombreux classements, notamment pour la qualité de vie ou l'investissement. A l'horizon 2027, EuroRennes comptera 130 000 mètres carrés de bureaux, 115 000 mètres carrés de logements ou encore 10 000 mètres carrés d'hôtellerie.

Un ton décalé pour la campagne de communication - Rennes Métropole

La campagne d'attractivité de Rennes Métropole - Rennes Métropole

A LIRE AUSSI : les Champs Libres à Rennes à l'heure de la LGV.