Renouvellement des RER B : Valérie Pécresse juge "inacceptable" le retard lié aux recours d'Alstom

Il faudra encore attendre avant de voir débarquer les rames nouvelle génération sur les rails du RER B. Alstom a annoncé lundi 25 janvier qu'il déposait un recours, concernant l'appel d'offres qu'il a perdu. Conséquence : la livraison des nouvelles rames pourrait prendre du retard. Une situation qui provoque la colère de la présidente de la région Ile-de-France.

146 rames attendues à partir de 2025

"Il y a une attente énorme des voyageurs du RER B sur ces nouveaux matériels. Et il y a un appel d'offres, mené par la RATP dans le respect scrupuleux de toutes les règles. Et tous ces recours sont dilatoires, et la crainte que nous partageons avec la RATP et la SNCF, c'est que ces recours nous fassent prendre beaucoup beaucoup de retard sur la commande", réagit Valérie Pécresse ce jeudi 28 janvier, lors de l'inauguration de la station de métro Porte de Clichy sur la ligne 14.

On attendrait un comportement plus soucieux des voyageurs et de l'intérêt général

"Ce serait vraiment au détriment des voyageurs", poursuit la présidente de la Région. "Et ça, ce n'est pas acceptable, surtout vis-à-vis d'un constructeur qui est honoré de la confiance d'Ile-de-France Mobilités, de la SNCF et de la RATP à hauteur de plusieurs milliards d'euros", via des commandes passées à Alstom. "On attendrait un comportement plus soucieux des voyageurs et de l'intérêt général".

En principe, 146 nouvelles rames devraient être livrées à partir de 2025 pour remplacer celles actuellement en circulation. C'est le consortium composé par le groupe canadien Bombardier et de l'espagnol CAF qui a été choisi, le 13 janvier dernier, par la RATP et SNCF Voyageur pour les construire : un marché à 2,56 milliards d'euros. Le contrat devait être signé, officiellement, ce lundi, mais c'était sans compter le nouveau recours déposé le 22 janvier par Alstom (qui doit devenir propriétaire de Bombardier Transport, ce vendredi) dont la proposition n'a pas été retenue.