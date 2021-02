Renouvellement des RER B : Alstom joue la montre, la SNCF et la RATP refusent toute médiation

C'est un nouvel épisode qui risque de retarder un peu plus la livraison des 146 nouvelles rames du RER B, initialement attendues pour 2025 : Alstom veut jouer la montre et a demandé ce lundi soir une médiation à la SNCF et la RATP pour vérifier la faisabilité et la viabilité du contrat. Médiation rejetée dès ce mardi par ce derniers.

Des "doutes sur la viabilité" du contrat

L'industriel Alstom continue de mettre en doute la "viabilité technique et financière de l'offre faite par Bombardier", qu'il a depuis racheté, pour livrer les nouvelles rames. Le consortium composé du groupe canadien Bombardier et de l'espagnol CAF avait remporté l'appel d'offres de la RATP et SNCF Voyageurs le 13 janvier dernier pour le renouvellement des RER B, pour un montant de 2,56 milliards d'euros.

"Ce que nous demandons tout simplement, c'est de s'asseoir deux semaines, trois semaines autour de la table pour vérifier ensemble avec la RATP et l’Île-de-France si oui ou non cette offre est faisable", a lancé ce lundi Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, sur franceinfo. Ce mardi, la RATP et la SNCF imposent une fin de non recevoir.

Craintes de retard supplémentaires

"Le groupement RATP/SNCF Voyageurs est attaché à la bonne exécution de ce contrat, essentiel pour les voyageurs en Île-de-France, dans le respect des règles de la commande publique, qui ne permettent pas de renégocier l'offre ferme déposée, ont indiqué les deux opérateurs dans un communiqué. Alstom a repris l'ensemble des contrats et engagements de Bombardier en rachetant l'entreprise."

Plus d'un million d'usagers quotidiens du RER B pourraient être concernés en cas de retards supplémentaires dans les livraisons des nouvelles rames. La semaine dernière, la présidente de la Région Valérie Pécresse avait dénoncé le "comportement" peu "soucieux des voyageurs et de l'intérêt général". Certaines associations d'usagers craignent désormais que le bras de fer avec l'industriel retarde encore la signature des contrats.