Rénovation de la ligne SNCF entre Dol et Dinan : plus aucun train pendant un an

Région Bretagne, France

Un gros chantier va démarrer à partir du 14 décembre au soir sur la ligne ferroviaire entre Dol-de-Bretagne et Dinan. Avec le soutien de l'Etat, la Région Bretagne, le conseil départemental des Côtes-d'Armor et Dinan Agglomération, la SNCF va engager des travaux de renouvellement de la voie de chemin de fer et de sécurisation. Il s'agit aussi d'améliorer l'accessibilité aux quatre gares situées sur cette ligne. A partir de juin 2021, les trains pourront ainsi rouler jusqu'à 120 km/h sur cet axe.

Un investissement de plus de 24 millions d'euros

La SNCF Réseau s'engage à renouveler les rails, le ballast et les traverses sur 18 km entre Dol-de-Bretagne et Pleudhien-sur-Rance. Les ponts-rails de Meleuc et du Bief Jean vont être remis en état. Un passage à niveau sera supprimé. Le viaduc de la Fontaine-des-Eaux subira aussi quelques travaux de réfection. Cela représente un investissement de plus de 24 millions d'euros.

En moyenne, une quarantaine de personnes vont travailler sur ce chantier chaque jour. Les travaux seront essentiellement réalisés de jour et en semaine jusqu'au 13 décembre 2020. Pour réaliser ce chantier, il est nécessaire de stopper la circulation des trains pendant une année. Des autocars de substitution vont être mis en place pour assurer les liaisons entre Dol et Dinan. Les horaires sont disponibles sur le site des TER.