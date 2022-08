Rentrée : en Mayenne, bisbille entre la Région et une société de transport des élèves en situation de handicap

Le transport scolaires des élèves en situation de handicap pose question en Mayenne. Un litige juridique oppose la région Pays de la Loire, détient la compétence Transport dans ce cas précis, et la société Titi Floris qui conduit tous les jours ces enfants dans les établissements scolaires. Titi Floris s'occupe depuis 12 ans du transport des élèves handicapés dans le département mais en juin la Région a lancé un nouvel appel d'offre.

Et problème : dans son dossier, Titi Floris n'a pas entièrement respecté le cahier des charges imposé, au contraire d'autres entreprises choisies par la Région. Mécontente, Titi Floris a donc saisi le tribunal administratif de Nantes. Un différend oppose les deux parties sur la question de la rémunération des conducteurs de navettes, et notamment sur les petits trajets d'après Boris Couilleau le PDG de Titi Floris.

"On rémunère trois heures par jour des conducteurs et donc à un moment donné, quand un circuit fait cinq kilomètres ou quinze kilomètres, pour nous c'est exactement les mêmes charges. Mais la Région veut que nos coûts salariaux pour les conducteurs soient indexés au kilométrage réalisé (...) Toutes les recommandations au niveau national, même le guide des achats des marchés publics, la législation européenne française mettent en place des conditions de liberté pour une entreprise de fixer ses propres tarifs. En fait, la Région veut nous voir absolument dans des cases et à un moment donné, on dit que ce n'est plus légal. On cherche à précariser uniquement le prestataire, à lui faire supporter tous les risques" estime le patron de Titi Floris.

Le transport des enfants assuré malgré tout jusqu'à fin octobre

Le tribunal de Nantes examinera donc l'affaire le 30 août. Pour ne pas pénaliser les familles dès la rentrée, Titi Floris et la région Pays de la Loire se sont malgré tout mis d'accord sur un avenant, pour assurer le transport des enfants avec le même système de rémunération des chauffeurs que l'année dernière jusqu'à fin octobre. Contactée la région ne souhaite pas publiquement s'exprimer. Elle dit comprendre la position de la société mayennaise mais il faut absolument qu'elle respecte le cahier des charges. "On ne fait pas ce qu'on veut dans l'attribution des marchés".