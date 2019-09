Rentrée mouvementée pour les usagers de Lignes d'Azur

Nice, France

Les premiers bus ont pris leur départ de Drap à l'aube ce lundi. Et les voyageurs étaient au rendez-vous à Nice, plus ou moins angoissés à l'idée de devoir apprivoiser un nouveau réseau. Même scénario à Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Carros, Vence. La rentrée a eu lieu, non sans mal, pour 90 lignes de bus et tram de la métropole. Le principe, on vous le rappelle si vous n'avez rien suivi : Lignes d'Azur transforme 77 lignes. Les numéros, les arrêts changent. Plusieurs doublons sont supprimés. L'idée c'est d'avoir un réseau simplifié et en cohérence avec les lignes 2 et 3 du tramway.

100 agents Lignes d'Azur sur le terrain pour aider les voyageurs

Ils sont arrivés à 6 heures du matin lundi, postés aux principaux arrêts de la métropole. Les agents en gilet orange ont distribué des tracts et patiemment répondu aux questions des voyageurs. Beaucoup se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés d'arrêt. "Avant le 8 m'emmenait à Caucade, maintenant il fait Las Planas - Hôpital pasteur, pourquoi avoir changé de numéro ?" Nicolas est confus, il cherche sur son application Lignes d'Azur des explications.

Suppressions drastiques sur la Prom'

Deux lignes de bus contre une quinzaine auparavant. Les bus désertent la Promenade des Anglais. Le principal, à ne pas manquer, le bus 12. Il relie Cap 3000 à la Promenade des Arts à Nice. C'est LE bus à attraper pour quitter Nice et rejoindre d'autres pôles économiques. Pour aller à Cagnes, Vence, Saint-Paul, oubliez les traditionnelles liaisons directes. Il faut désormais prendre le tram 2 jusqu'au Grand Arenas et ensuite effectuer une correspondance en bus. "Un Vençois met désormais 55 minutes pour aller à Nice et encore ! Il n'arrive même pas dans le centre-ville," souffle Laurent, agacé. L'idée de la Métropole à termes c'est de passer de 1000 bus à 100 pour alléger le trafic.

Cafouillage avec les lignes 5 et 8

Les lignes dites "à effet tram" étaient très attendues. Ce sont des liaisons fréquentes - toutes les six minutes - et tardives, jusqu'à 1 heure du matin. Elles ont l'avantage d'afficher des correspondances avec les lignes 2 et 3 du tramway. Problème : dès ce lundi elles entrent en travaux le soir et sont soumises à des déviations. De quoi s'arracher les cheveux quand on en est encore au stade de la découverte du nouveau réseau.

Lundi soir, le patron du réseau Lignes d'Azur, Philippe Pradal promettait quelques "ajustements." Le bilan du nouveau réseau sera dressé en décembre, en même temps que la livraison totale des lignes 2 et 3 du tramway.

Des agents Lignes d'Azur aiguillent les voyageurs soucieux de comprendre le nouveau réseau de bus. © Radio France - Pauline Renoir

Des voyageurs excédés ont arraché des plans à des arrêts, sous les yeux médusés des agents Lignes d'Azur. © Radio France - Pauline Renoir

Au total, 100 agents sont sur le pont toute la semaine. © Radio France - Pauline Renoir