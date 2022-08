Ramassage scolaire : tous les cars circuleront en Haute-Vienne et en Corrèze cette rentrée

Tous les cars scolaires devraient circuler à la rentrée en Haute-Vienne et en Corrèze.

Tous les élèves de Haute-Vienne et de Corrèze pourront bien prendre le car pour se rendre en cours ce jeudi 1er septembre : l'ensemble des 750 lignes de transport scolaire (300 en Corrèze, et 450 en Haute-Vienne) seront opérationnelles à la rentrée, malgré le manque de chauffeurs de car scolaire, assure la Région Nouvelle-Aquitaine. Sept postes de conducteur sont toujours vacants en Haute-Vienne, sur l'ensemble du département, et un seul en Corrèze. Au niveau de la région, ce sont une centaine de conducteurs qui manquent toujours à l'appel.

Des solutions trouvées "pas durables"

"Les entreprises de transport font tout ce qu'elles peuvent pour assurer le service", rappelle le vice-président de la Région en charge des mobilités Renaud Lagrave. "Des salariés, qui ont le permis mais qui ne sont plus conducteurs, vont prendre le relais pour conduire les cars en cas de besoin".

Une solution qui permet de mettre un chauffeur derrière chaque volant en septembre, mais qui n'est "pas durable", admet Renaud Lagrave. "Nous avons aujourd'hui 4.000 chauffeurs dans toute la région, quand il nous en faudrait 4.500 pour être tranquille. Avec ces tensions supplémentaires, nous risquons d'être confrontés à des difficultés en cas de nouvelle crise sanitaire, ou simplement d'absence des conducteurs. Mais nous ferons en sorte que les familles soient prévenues le plus vite possible en cas de problème".

Pour assurer un service tout au long de l'année, la Région cherche toujours à recruter de nouveaux chauffeurs. "Certains ont peut-être l'image du conducteur ou de la conductrice à l'ancienne, mais le métier a beaucoup évolué", insiste Renaud Lagrave. "Aujourd'hui, il implique beaucoup de médiation, d'échange, de service à la personne, il ne s'agit pas uniquement de conduire un car".