Rentrée scolaire : les transports en commun du Mans perturbés ce jeudi 1er septembre

En raison d'un mouvement de grève à la Setram, des perturbations sont à prévoir mercredi 31 août et jeudi 1er septembre dans les transports en commun de Le Mans Métropole

Dans l'agglomération du Mans (Sarthe), le trafic des transports en commun sera perturbé ce mercredi 31 août ainsi que le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire pour de nombreux élèves sarthois. Ce mercredi, le mouvement de grève à la Setram n'affecte que la circulation de certaines lignes de bus et du Tempo. Ce jeudi, le trafic des tramways sera également touché, aussi bien sur le T1 que sur le T2, avec une circulation comme en période de vacances scolaires, soit un tram toutes les 8 à 9 minutes entre 7h et 21h (toutes les 4 minutes 30 entre Préfecture et Saint Martin).

