Réouverture de l'écluse de Nourriguier de Beaucaire

Après deux avaries survenues en 2019, VNF (Voies Navigables de France / Opérateur national de l'ambition fluvial) avait été contraint début 2020 de fermer l’écluse de Beaucaire (Gard) au regard de l’état de dégradation de l’ouvrage et de l’impossibilité de garantir la sécurité des navigants et riverains. Après sept mois de travaux de réhabilitation et 3 millions d’euros d’investissement financés grâce au Plan France Relance, l’heure de la réouverture de l’écluse de Nourriguier a sonné ce lundi 30 mai ! Vous pouvez de nouveau passer l’écluse et descendre le canal du Rhône à Sète vers la mer ou remonter vers Beaucaire. Les éclusages peuvent se faire librement de 7h à 19h. En dehors de ces horaires, un passage à la demande restera possible pour les professionnels.

"L’écluse étant automatisée, une mauvaise manipulation peut entraîner sa mise en sécurité et donc l’immobilisation des bateaux en attente de passage, le temps qu’un agent VNF intervienne", précise la Communauté de Communes de Beaucaire Terre d'Argence. Nous vous invitons donc à respecter rigoureusement les consignes d’éclusage ci-jointes

D’une durée de sept mois, le chantier a consisté à remplacer les deux portes à vantaux de l’écluse et à rénover le génie civil. Il s’est déroulé selon les six phases : la dépose et l’évacuation des anciennes portes à vantaux de l’écluse (dernier trimestre 2021) ; la fabrication et la pose des nouvelles portes à vantaux de l’écluse (pose en avril 2022) La reprise du génie civil des têtes d’écluses (premier trimestre 2022) , la réalisation d’un voile de béton sur les bajoyers de l’écluse (premier trimestre 2022) , le remplacement des organes de manœuvre des portes (premier quadrimestre 2022), les réglages, les essais, la remise en eau (avril-mai 2022).