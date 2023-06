Réouverture de la ligne Angoulême-Saintes ce jeudi : gagnez 150 euros de chèques cadeaux

Après 3 mois de travaux de modernisation de la signalisation qui ont été réalisés entre Angoulême et Saintes, nous célébrons ce jeudi 30 Juin la reprise des circulations des trains et on vous offre des chèques cadeaux ! 150 euros pour voyager en train à gagner dans "Le 6/9 France Bleu La Rochelle" en jouant avec Eric Morgane à 7h35 et 8h35.

Des trains plus rapides et des offres pour l'été

Grâce à ces travaux d'aménagements, la vitesse des circulations passe de 120 à 140 km/h sur plusieurs zones. Pour cette belle occasion, profitez des offres exclusives.

jusqu’au 19 août, 30% de réduction sont offerts sur l’achat de votre abonnement mensuel. Achat au guichet uniquement pour des voyages du 1er juillet jusqu’au 18 septembre sur la ligne 16.

Vous pourrez également profiter des milliers de petits prix sur la ligne Angoulême/Saintes/Royan. Vente exclusivement L

Et si vous passiez au train ?

Idéal pour se déplacer, l’offre de desserte TER permet de faciliter et d’optimiser les déplacements du quotidien domicile-travail-études, des voyages occasionnels ou loisirs.

En semaine, ce sont 22 trains qui sont proposés et 13 trains par jour les week-ends

Le réseau TER Nouvelle-Aquitaine propose des solutions de mobilités durables, économiques avec une gamme tarifaire complète et accessible à tous !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SNCF TER Nouvelle-Aquitaine .