Réouverture de la ligne SNCF Cannes-Grasse le 10 décembre

Après un an de fermeture pour travaux, la circulation des trains entre Cannes et Grasse reprend le 10 décembre prochain.

Evoquée depuis plus de 10 ans mais reportée à plusieurs reprises, la modernisation de la ligne ferroviaire entre Cannes et Grasse a été lancée il y a un an. Les travaux de rénovation se terminent et la reprise de la circulation des trains est prévue le 10 décembre 2017.

39 millions d’euros d’investissements

L’objectif des travaux de modernisation de la ligne Cannes-Grasse est d’augmenter le nombre des cadences de trains afin de désengorger les axes routiers azuréens. Les quais des gares de Grasse, Mouans-Sartoux, La Frayère, Ranguin et Cannes Le Bosquet ont ainsi été rallongés pour permettre d’accueillir des TER plus grands pour transporter plus de voyageurs. Les rames de TER vont pouvoir transporter 3.000 passagers contre 1.800 avant les travaux.

Quai solaire testé en gare de Grasse. © Radio France - Justine Leclercq

Plus de trains aux heures de pointe

Le nombre de train va également doubler aux heures de pointe le matin et le soir, à raison d’un TER toutes les demi-heures. En journée, un train par heure est programmé. L’un des deux passages à niveau de la ligne a été supprimé, celui entre Mouans-Sartoux et Mougins. Une suppression pour des questions de sécurité et de fluidité du trafic automobile. Autre nouveauté, un quai solaire est testé à Grasse. Des panneaux photovoltaïques ont été installés au sol. L’objectif est qu’ils fournissent d’ici quelques années suffisamment d’énergie pour alimenter l’éclairage des quais et des abris sur les quais.

Le passage à niveau entre Mouans-Sartoux et Mougins supprimé. © Radio France - Justine Leclercq

Une fresque à la gare du Bosquet à Cannes

La SNCF et la région PACA ont également souhaité faire participer des jeunes Azuréens à la création d’une fresque de plus de 150 mètres. Une vingtaine d’adolescents ont été initiés par le graffeur de Vallauris Pleks.