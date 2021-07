Réouverture de la ligne SNCF entre Nantes et Bordeaux

L'intégralité de la liaison SNCF entre Nantes et Bordeaux rouvre ce samedi. Elle est assurée par des trains Intercités, et relie les deux métropoles, après quatre années de travaux qui ont permis d'accroître la sécurité et la performance de cette ligne. Trois allers-retours quotidiens sont assurés, en passant par les gares de Jonzac, Saintes, Rochefort, La Rochelle Ville, Luçon et La Roche sur Yon. Un aller-retour supplémentaire sera ajouté à partir du 12 décembre.

un confort assuré

Chacune des 269 places de ces trains est équipée de prise électrique et chaque rame dispose d'un espace de transport payant pour six vélos, à réserver préalablement. Les trains sont accessibles pour toutes les personnes en situation de handicap.