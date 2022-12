Réouverture de la route de la Vallée de la Tinée dès ce lundi soir

La sécurisation de la RM 2205 à hauteur de Rimplas permettant d'accéder à la vallée de la Tinée et donc aux stations de ski d'Auron et d'Isola est terminée plus vite que prévu. Les derniers blocs et résidus d'éboulement ont été nettoyé ce lundi. La route va donc rouvrir en ce début de semaine ; dés lundi 17 heures. Toutefois, la circulation se fera en alternance. Cela évitera quand même de faire de grands détours comme c'était le cas tout ce week-end, via la vallée de la Vésubie ou la vallée du Cians. Il restera tout de même à sécuriser et réparer le parapet très fortement endommagé par l'éboulement.

