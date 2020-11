Réouverture des commerces : le réseau de bus Chronoplus reprend à 100% au Pays Basque

Pour soutenir les petits commerces autorisés à rouvrir dès samedi, le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays Basque annonce la reprise à 100% de la fréquence des bus et navettes sur le réseau Chronoplus. Elle avait été réduite les week-ends depuis le début du confinement.

Les bus du réseau Txik Txak Chronoplus vont circuler à nouveau à 100 % à partir de samedi 28 novembre. le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays Basque l'annonce ce mercredi pour "bénéficier aux commerces locaux dont la réouverture a été annoncée par le Président de la République". La fréquence était réduite depuis le début du confinement en week-end (et normale en semaine). Tous les bus et navettes circuleront donc à nouveau normalement, sauf la ligne T1 qui s'arrêtera à 23 heures et la ligne 3 Car Express.