La RD 520a, la route du Col de la Placette, a rouvert ce lundi indique le Département de l'Isère. Elle a avait été fermée suite à l'incendie sur les hauteurs de La Buisse et de Voreppe. La RD 1075 est également rouverte, mais sous alternat de circulation.

Réouverture du col de la Placette et de la RD 1075 après l'incendie de Voreppe

Le feu qui a détruit 130 hectares de végétation sur les contreforts de la Chartreuse, entre Voreppe et La Buisse, est officiellement éteint depuis ce lundi 15 août. Le sinistre a aussi entrainé des chutes de pierre et d'arbres calcinés sur certains axes routiers fermés, comme la RD520A, la route menant au Col de la Placette. Après des travaux de déblaiement, le Conseil départemental de l'Isère indique dans un communiqué avoir rouvert la route ce lundi soir à 19 heures. La collectivité précise également que les Gorges du Crossey, sur cette RD520, resteront fermées durant la journée jusqu'au 24 août (*) pour permettre la réalisation de travaux débutés le 4 juillet et interrompus en raison de l'incendie ; ces travaux de sécurisation qui visent à se prémunir contre les chutes de blocs, ont pu reprendre ce mardi 16 août.

RD520 - Département de l'Isère

La RD1075 est par ailleurs de nouveau ouverte mais sous alternat de circulation en raison de chutes de pierres et de bois mort provenant de la falaise. Des purges devraient être réalisées en fin de semaine afin de permettre l'ouverture des deux voies de circulation. "Nous faisons le maximum pour rétablir la circulation sur les deux voies sur la RD1075, notamment pour les riverains et les commerçants, indique le vice-président du Département en charge des routes Bernard Perazio, mais la sécurité des usagers reste notre priorité (...)."

(*) Travaux RD520 : du 16 août au 24 août la circulation est interdite de 8h30 à 17h30 en semaine. En dehors de ces créneaux et les week-ends, un alternat est mis en place. Du 25 au 31 août : alternat en journée avec de possibles coupures ponctuelles.