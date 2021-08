Réouverture du tunnel de la Citadelle de Besançon le 1er septembre

La circulation reprend mercredi 1er septembre dans le tunnel de la Citadelle de Besançon (Doubs). Fermé en juillet et en août, d'importants travaux ont été réalisés, notamment pour garantir la sécurité incendie. Le coût total des travaux a été d'un million et demi d'euros.

Les anciens ventilateurs de désenfumage ont été remplacés, une colonne sèche a été installée, le revêtement de la chaussée et le trottoir ont été rénovés, le système électrique a été remis à niveau et les éclairages sont passés en LED. Pour un coût total d'un million et demi d'euros.

Il est toujours obligatoire d'allumer ses feux de croisement dans le tunnel, interdit de doubler, de stationner et de faire demi-tour, la vitesse maximale autorisée est de 50km/h.