Mission Artémis 1 : "La Nasa aurait dû dire attention, ça ne va peut-être pas partir du premier coup"

Décollage reporté au plus tôt au vendredi 2 septembre pour la mission Artémis 1. Au lendemain de ce report, l'astronaute rochelais Jean-Loup Chrétien, premier français à être allé dans l'espace, estime que ce délai était prévisible : il est lié à la technologie utilisée.

Un problème technique à 30 minutes du décollage force la Nasa à reporter, lundi 29 août, le décollage de la mission Artémis 1. Ce vol test, non-habité, est le premier jalon pour renvoyer, d'ici une décennie, des humains sur la lune. La seule erreur, pour Jean-Loup Chrétien, l'astronaute originaire de La Rochelle, est une erreur de communication. "La Nasa aurait peut-être dû insister en disant "ça ne va peut-être pas partir du premier coup" analyse le premier Français à être allé dans l'espace.

France Bleu La Rochelle : Est-ce que ce décollage reporté est un signe que les Américains ne sont pas vraiment prêts à repartir sur la Lune ?

Jean-Loup Chrétien : Non, pas du tout. C'est un accident lié à la technologie utilisée, celle de la navette. Je crois qu'il y a deux ou trois des moteurs ont déjà volé sur la navette et c'était une très bonne idée. Il faut se souvenir qu'avec la navette, on avait souvent ce genre d'incident. La NASA aurait peut-être dû insister sur ce point en disant "Attention, ça ne va peut-être pas à partir du premier coup". C'est le prix à payer pour cette technologie, qui est une bonne stratégie qui marche bien, mais il y a ce petit handicap.

à lire aussi Le décollage de la mégafusée Artemis-1 vers la Lune repoussé en raison d'un problème technique

Jean-Loup Chrétien, quand vous êtes allé dans l'espace, en 1982, c'était dans un contexte de guerre froide. Les grandes puissances qui s'affrontaient dans la course à la Lune, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui, cette rivalité entre grandes puissances ?

Le programme Artémis se fait avec pas mal de coopération. Pour l'instant, elle n'est pas très forte, mais c'est une contrainte assez logique puisque tout se fait à l'intérieur des bureaux de la NASA. Mais très vite, la coopération s'étend. Les Russes, pour l'instant, maintiennent une coopération très étroite avec la NASA. On a toujours des Russes à Houston et il y a un équipage. Russes et Américains, qui maintiennent leur coopération jusqu'en 2024. Mais cet arrêt en 2024 de la Russie n'a rien à voir avec la situation actuelle. Il n'y a pas de guerre froide dans l'espace.

La conquête de l'espace, c'est politique. On se souvient du premier pas de l'homme sur la Lune. Une femme de couleur est candidate à la future mission sur la Lune cette fois. Est-ce tout aussi symbolique ?

C'est un symbole d'un nouvel état d'esprit. C'est clair qu'il y a de la politique derrière. Les budgets sont votés par les politiques et les politiques écoutent les populations. C'est une chaîne, et c'est bien, il faut que la population continue à avoir son mot à dire. Donc les politiques disent à la NASA "il faut mettre une femme, si possible de couleur". Donc il y a une logique aussi dans tout ça.