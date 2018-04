Aubervilliers, France

Environ cinquante habitants d'Aubervilliers se sont rassemblés ce lundi midi devant le siège de la RATP dans le 12e arrondissement de Paris, près de la gare de Lyon. La maire avait affrété un car pour conduire les manifestants depuis le centre ville. Il y a 10 jours, Aubervilliers a appris que la prolongation de la ligne 12 du métro, qui devait être livrée à mairie d'Aubervilliers fin 2019 était reportée, sans nouvelle échéance. La maire (PCF), Meriem Derkaoui, des élus, et des représentants de commerçants et d'habitants, sont donc venus dire leur mécontentement.

"Aubervilliers, stop au chantier, faut terminer!" scandent les habitants, qui clament également : "le métro à Aubervilliers, c'est maintenant, pas dans dix ans!" "On en a marre: ce n'est plus un centre ville, on ne peut plus circuler, c'est dangereux pour les enfants" s'énerve Djemila, qui habite Aubervilliers depuis vingt ans et qui subit comme beaucoup le chantier de prolongation de la ligne 12 jusqu'à la mairie.

Le chantier du futur métro "Mairie d'Aubervilliers", ligne 12 © Radio France - Rémi Brancato

"Un mauvais signale pour le développement des entreprises dans le 93"

"On a été patient avec ces travaux, confirme Boubekeur Rahmani, représentant des commerçants du centre ville, il faut que la RATP donne les moyens pour nous aider à finir notre métro". D'autant que certains ont parié sur cette future ligne pour leur activité. Gilles Bravo, a installé son entreprise, la Hoops Factory, qui loue des terrains de basket, il y a trois ans. "On aurait su à l'époque que le métro n'allait pas arriver dans les cinq ans, on ne se serait peut être pas implantés à Aubervilliers", estime le patron, qui regrette "un mauvais signal pour le développement des entreprises dans le 93".

Pour beaucoup d'habitants, ce nouveau retard est une forme de mépris. "Les banlieues populaires ne cessent d'être méprisées et ça commence à bien faire" estime Aurélie Le Meur, habitante et militante communiste.

Un nouveau calendrier cet été

La maire, des élus et des représentants de commerçants ont été reçus par la RATP, sans toutefois obtenir d'avancées. La RATP rappelle simplement que la chantier de prolongation vers la mairie a connu des "difficultés techniques", liée au processus de "congélation" du sol pour creuser le tunnel. Le réalisateur du chantier, Vinci, espère pouvoir fournir un "nouveau calendrier des travaux" cet été, indique encore la RATP.

La ville d'Aubervilliers, elle, demande des compensations, comme la gratuité de la ligne de bus qui relie le centre ville et la station Front Populaire, actuel terminus de la ligne 12.