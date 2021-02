Report du tramway du Grand Nancy ? Le président de l'université de Lorraine "inquiet"

Le Grand Nancy pourrait-il abandonner son projet de tramway sur fer ? Les élus de la Métropole doivent débattre du projet ce jeudi 11 février. Ils pourraient acter une pause dans le processus et le lancement de nouvelles études sur les déplacements en vue d'une décision en septembre 2021.

Pierre Mutzenhardt s'exprime au sujet du projet de tram dans le Grand Nancy Copier

"On a besoin d'une desserte de qualité"

Une pause qui inquiète le président de l'université de Lorraine, Pierre Mutzenhardt, invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin :

"On est inquiets. Il faut quel que soit le système vers lequel on arrive, et on avait beaucoup travaillé sur le tram, une desserte de qualité. Je comprends les enjeux financiers pour la Métropole mais on a besoin d'une desserte de qualité pour la Métropole notamment pour les sites qui vont d'Artem à Brabois [...] Il semblait que le tram était l'une des meilleures solutions."