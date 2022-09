REPORTAGE : Découvrez la ligne B du métro de Rennes et la station Beaulieu

À l’occasion de la mise en service de la ligne B du métro de Rennes ce mardi 20 septembre, France Bleu Armorique vous invite à découvrir comment on vit cette ouverture autour des stations.

Après 8 ans de travaux et de tests, la ligne B du métro de Rennes ouvre ce mardi 20 septembre à 5h15.

Longue de 14 kilomètres dont 11 souterrains, elle traverse les communes de Cesson-Sévigné, Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande, du nord-est au sud-ouest de la Métropole, reliant les stations Cesson – Viasilva à Saint-Jacques - Gaîté.

Reportage autour de la station Cleunay

Comme sur la ligne A (inaugurée en mars 2002), le métro est automatique, avec 24 rames à 2 voitures, mais cette ligne B et ses stations sont dimensionnées pour accueillir à terme des rames de 3 voitures.

Cette ligne B est en correspondance avec la ligne A aux stations Sainte-Anne et Gares et compte 15 stations, dont 3 sont aériennes, Viasilva, Atalante et Beaulieu - Université.

Reportage autour de la station Saint-Germain

La ligne b est accompagnée de 3 parcs relais, à Saint-Jacques – Gaîté (800 places + 200 places vélos), aux Gayeulles (400 places) et à Cesson-Viasilva (800 places + 200 places vélos)

Si la ligne est mise en service ce mardi 20 septembre à 5h15, elle sera suivie d’une offre de bus augmentée à compter du 24 octobre.

Reportage autour de la station Saint-Jacques - Gaité

L'accès à la ligne b sera entièrement gratuit jusqu'au dimanche 25 septembre.

Reportage autour de la station Gros Chêne