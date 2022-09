REPORTAGE : Découvrez les stations de la ligne B du métro de Rennes. Aujourd'hui Saint-Jacques Gaité

À l’occasion de la mise en service de la ligne B du métro de Rennes ce mardi 20 septembre, France Bleu Armorique vous invite à découvrir comment on vit cette ouverture autour des stations.

Après huit ans de travaux et de tests, la ligne B du métro de Rennes ouvre ce mardi 20 septembre à 5h15. Comme sur la ligne A (inaugurée en mars 2002), le métro est automatique, avec 24 rames à deux voitures. Cette ligne B et ses stations sont également dimensionnées pour accueillir des rames de trois voitures.

Reportage autour de la station Cleunay

Longue de 14 kilomètres dont 11 souterrains, la ligne B traverse les communes de Cesson-Sévigné, Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande, du nord-est au sud-ouest de la Métropole, reliant les stations Cesson – Viasilva à Saint-Jacques - Gaîté.

Cette ligne B est en correspondance avec la ligne A aux stations Sainte-Anne et Gares et compte 15 stations, dont trois aériennes, Viasilva, Atalante et Beaulieu - Université.

Gares et Sainte-Anne sont les deux stations de correspondance entre les lignes A et B - Rennes Métropole

La ligne B est accompagnée de trois parcs relais, à Saint-Jacques – Gaîté (800 places + 200 places vélos), aux Gayeulles (400 places) et à Cesson-Viasilva (800 places + 200 places vélos)

L'accès à la ligne B sera entièrement gratuit jusqu'au dimanche 25 septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si la ligne est mise en service ce mardi 20 septembre à 5h15, elle sera suivie d’une offre de bus augmentée à compter du 24 octobre.