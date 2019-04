REPORTAGE - La liaison aérienne Brive-Porto prend son envol ce lundi

Brive-la-Gaillarde, France

La ligne Brive-Porto décolle aujourd'hui. Une liaison régulière très attendue par l'importante communauté portugaise qui vit dans la région de Brive et opérée par la compagnie à bas coût _Ryanair_les vendredis et les lundis jusqu'au mois d'octobre. Les responsables de l'aéroport corrézien en attendent beaucoup avec un potentiel de 20.000 voyageurs par an. Cela dit, ils ont dû composer avec un changement d'horaire de dernière minute. L'appareil du vendredi partira le matin et non plus le soir comme prévu initialement.

Le prix d'appel des premiers billets est de 10€ l'aller. Un bilan de la fréquentation sera établi en mars 2020. Et si tout va bien, la ligne sera pérennisée pour 2 ans supplémentaires.

►►Reportage France Bleu Limousin : grosse ambition pour cette liaison Brive-Porto et réel enthousiasme