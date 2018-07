En Mayenne, les cyclistes doivent faire preuve de la plus grande vigilance après une série d'accidents impliquant des voitures et des deux-roues. Reportage de Ronan Coquelin.

Renazé, France

►►Ecoutez le reportage de Ronan Coquelin pour France Bleu Mayenne

Les adeptes du vélo agacés par le comportement, parfois dangereux, des automobilistes Copier

"Nous les cyclistes, on est mal vu des voitures", c'est ce qu'on entend de plus en plus. Depuis plusieurs semaines, dans le département, il y a eu plusieurs accidents impliquant des voitures et des vélos. Hier encore, dimanche 22 juillet, une dame de 80 ans a été percutée par un véhicule à Renazé. Heureusement, elle n'a été que légèrement blessés.

Selon des chiffres de la Préfecture de la Mayenne, le nombre de cyclistes, victimes d'un accident de la route, a été multiplié par 3 depuis le début de l'année.