Reportage Into the tunnel : opération de nettoyage et de sécurité incendie dans le tunnel sous la Manche

Coquelles, France

Tout le long des deux tunnels ferroviaires, les lourdes portes sont conçues pourrésister à la pression due au déplacement des trains. Elles permettent aussi d’empêcher que les poussières ne rejoignent le tunnel de service. Des poussières nettoyées pendant les nuits de maintenance, grâce à un très gros aspirateur lessiveur.

Pour chasser les poussières- mauvaises pour les hommes et les équipements- le tunnel est nettoyé à grande eau. © Radio France - Matthieu Darriet

Certains l’appellent "l’araignée", avec ces pattes multiples qui injectent de l’eau. Une sorte de thalassothérapie pour le tunnel, afin de chasser les poussières, raconte Rémi Dezoomer, superviseur travaux : "Avoir un tunnel propre, c'est important. Cela évite les poussières pour le personnel et pour les équipements. Car les équipements de signalisation ou des caténaires et les boîtiers électriques sont sensibles aux poussières."

Nous utilisons de l'eau, pour nettoyer. Mais ensuite, nous ventilerons le tunnel pour faire sécher ce qui a été mouillé pendant la nuit.

Installées en 2011, dans le tunnel sous la Manche, les stations d'attaque du feu (SAFE) sont régulièrement contrôlées. © Radio France - Matthieu Darriet

La balayeuse-nettoyeuse va remonter plusieurs kilomètres durant la nuit. Mais sans jamais s’approcher des autres chantiers, comme celui en cours sur la station d'attaque du feu (SAFE), côté français. Il y a deux stations Safe, dans chaque tunnel. C’est vers là que les conducteurs d’Eurostar ou de navettes doivent diriger leur train, en cas de doute.

Un brouillard anti-feu

L'objectif est de détecter et d'étouffer le feu, au plus vite, raconte Frédéric Flament : "Il y a une fibre sur la gauche, une fibre sur le haut du voussoir et une fibre sur la droite et c'est la combinaison des trois fibres qui permet de détecter l'incendie, au niveau du train. Là, nous sommes en train de tester un système supplémentaire qui est le thermocouple capable de relever des températures de 2.000 degrés."

S'il y a un feu au niveau d'un train, on met le personnel et les clients en sécurité, en tunnel de service. Puis, la station Safe émet un brouillard d'eau, via des buses. C'est assez impressionnant et ça tue le feu en quelques minutes.

Mises en service trois ans après le gros incendie de 2008, qui avait coûté cher au tunnel, ces stations Safe n’ont, jusqu’à présent, jamais servi. Parallèlement, en permanence, des pompiers sont prépositionnés sous terre, à deux endroits du tunnel.