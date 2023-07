Repousser l'entrée en vigueur de la ZFE ? Bordeaux Métropole se prononcera à l'automne

Lors d'un comité ministériel sur la qualité de l'air en ville qui avait lieu lundi 10 juillet à Paris, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé un assouplissement des règles liées aux Zones à faibles émissions. Désormais, seules les cinq grandes métropoles les plus polluées (Paris, Lyon, Marseille , Strasbourg et Rouen) auront finalement l'obligation d'interdire les véhicules Critair3 (moteurs diesel d'avant 2011, essence d'avant 2006) au 1er janvier 2025. Pour les autres agglomérations, le calendrier pourra être assoupli et repoussé jusqu'en 2030.

A Bordeaux Métropole, "on prend le temps de la réflexion"

Dans un communiqué publié ce mardi en fin de journée, Alain Anziani, le président socialiste de Bordeaux Métropole regrette "qu’une nouvelle fois, l’Etat semble fuir sa responsabilité puisqu’après avoir imposé la mise en place des ZFE pour répondre à un enjeu de santé publique en matière de qualité de l’air, il n’a de cesse d’en restreindre les obligations et de renvoyer les décisions à la responsabilité des seules collectivités locales."

"Bordeaux Métropole va prendre le temps d’examiner précisément la portée des informations communiquées et continuer son travail préparatoire pour répondre à l’obligation légale de mise en place de la ZFE au 1er janvier 2025 , en attendant d’obtenir des réponses aux 25 propositions portées par France Urbaine pour préciser les moyens de mise œuvre", avant un vote des élus de la collectivité prévu à l'automne "pour arrêter plus précisément les modalités de mise en œuvre."

Pourtant alliés de la majorité socialiste à la Métropole, aucun des élus verts sollicités par France Bleu Gironde n'ont souhaité réagir à ce coup de théâtre sur les ZFE, pas même le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic. En revanche, d'autres personnalités politiques ont accepté de commenter la décision du gouvernement.

Thomas Cazenave (Renaissance) : "Il fallait maintenir le calendrier"

"Je considère qu'il ne faut pas repousser la zone à faible émission à 2030, comme cela a été proposé par le Sénat. Il faut garder la date de 2025, mais l'assouplir pour laisser du temps à chaque habitant de la métropole de changer de véhicule et mettre en place les dispositifs d'aide. Repousser en 2030, c'était l'enterrer", estime Thomas Cazenave, conseiller municipal d’opposition à Bordeaux et député Renaissance de la 1ere circonscription de la Gironde (Quartiers Fondaudège, Jardin public, Caudéran, Mondesir, Bouscat).

Ce recul du calendrier est cependant salué par Fabien Robert, conseiller municipal de Bordeaux et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, président du Modem en Gironde. "Depuis le départ, on dit que les zones à faible émission ne doivent pas se transformer en zones à forte exclusion (...) et ce qu'on constate depuis le Covid, c'est que la pollution baisse en France de manière assez importante en réalité".

Fabien Robert déplore les rumeurs qui accompagnent le débat autour des ZFE "comme le fait qu'on allait tout d'un coup interdire les diesels, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, le gouvernement a décidé que seules cinq villes auraient des ZFE obligatoires. Là où la pollution est au-dessus des normes acceptables, on va contraindre. Là où elle ne l'est pas, on va bien sûr continuer de la réduire, mais sur des calendriers plus souples", explique l'élu centriste.

Nicolas Florian (Les Républicains) : "C'est un réservoir à Gilets Jaunes"

Ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian qualifie l'annonce de Christophe Béchu de "pleine de sagesse". Si le chef de file de l'opposition de droite au conseil municipal de Bordeaux reconnaît la réalité des "près de 40 ou 50.000 morts par an liés aux véhicules à moteur", il critique en revanche la méthode du gouvernement et le petit emballement qu'il y a eu autour des ZFE. Il craint également, à l'instar du Sénat, que les Zones à faibles émissions ne se transforment en "bombes sociales à retardement" .

"**C'est une fabrique à gilets jaunes. Il y a des gens qui roulent en diesel parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. D'autres qui roulent avec des voitures qui ont plus de quinze ans parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Moi, je suis favorable aux ZFE, je pense qu'il faut relancer le dispositif en prévoyant une vraie compensation et il faut que les collectivités locales prennent leur part là-dessus."

L'ancien maire de Bordeaux plaide pour une tolérance à l'égard de certains conducteurs de la métropole et même de la Gironde. Un point de vue partagé par Fabien Robert. "Il faut accompagner ceux qui ne peuvent pas renouveler leur véhicule. Et il faut aussi donner de la souplesse. Quand on vient une ou deux fois par an à Bordeaux, il faut qu'on puisse utiliser sa vieille voiture. On va pas en acheter une, ça ne serait pas une mesure écologique."