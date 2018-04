Le projet de loi sur la réforme ferroviaire est soumis ce mardi après-midi au vote solennel des députés, alors que les cheminots entament à partir de mardi soir 20h, et jusqu'à vendredi matin 8h, leur quatrième séquence de grève contre ce texte. Les prévisions de trafic seront connus mardi vers 17h, Ce seront les septième et huitième jour d'arrêt de travail à la SNCF, depuis le début du conflit.

Le bras de fer se poursuit avec le gouvernement, et les propos d'Emmanuel Macron dimanche soir sur BFMTV et sur Médiapart n'ont pas calmé les esprits . Le président a bien promis une reprise progressive de la dette de la SNCF à partir de 2020, ce n'est qu'un premier pas , pour le syndicat Sud-Rail .

"Nous sommes sur une plateforme qui comporte huit revendications, la dette constitue une seule de ces revendications, certes importante, mais loin d'être suffisante. On est pour une réforme de la SNCF, mais pour une réforme qui aille dans le bon sens" - Julien Bournique, conducteur de train à Périgueux et délégué du personnel Sud-Rail.

Reste tous les autres points sur lesquels le gouvernement ne semble pas près de bouger : l'abandon du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés , l'ouverture à la concurrence, la transformation de la SNCF en société anonyme.

"Le président doit prendre des engagements clairs sur l'avenir du service public ferroviaire, sur le statut des cheminots. Car on sait très bien comment ça se passe lors de l'ouverture à la concurrence : le choix ne se fera pas sur la qualité de services, mais sur le moins-disant social" - David Plagès, chef de service en gare St Jean, à Bordeaux, et délégué CGT.

Dès le départ, les quatre syndicats engagés dans ce mouvement se sont mis d'accord sur le mode d'action : deux jours de grève tous les cing jours, mais pour que les cheminots suivent, il faut sans arrêt mobiliser, reconnaissent les représentants syndicaux.

Cette forme de mobilisation est validée pour l'instant à une large majorité dans la plupart des Assemblées Générales, mais Sud-Rail, favorable à une grève reconductible tous les jours, et qui s'est rangé à l'avis général, estime que les choses pourraient à présent changer.

Les assemblées générales sont libres et souveraines. Maintenant, lorsqu'on voit le mutisme et l'immobilisme du pouvoir, on pense qu'il faudrait peut-être renforcer le mouvement, et ça passe peut-être par une grève reconductible. - Julien Bournique