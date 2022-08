Reprise des vols entre Lorraine Aéroport et l'Algérie

Neuf liaisons hebdomadaires entre Lorraine aéroport et trois villes algériennes. Six vols vers Alger, deux vers Constantine et un vers Oran. Ce rétablissement des vols direct, plus de deux ans après leur interruption, a été décidé à la suite de la visite du président, Emmanuel Macron, en Algérie, du 25 au 27 août 2022.

Des liaisons directes vers Alger, Constantine et Oran

Le président de la République, accompagné du député En Marche de la Moselle, Belkhir Belhaddad, se sont entretenus à ce sujet directement avec le président algérien, AbdelmadjidTebboune. "J'ai expliqué les réalités vécues par les familles et les besoins des entreprises, qui justifient l'importance capitale de ces vols directs", écrit le député mosellan dans un communiqué de presse publié lundi 29 août 2022.

Le programme des vols devrait être dévoilé prochainement.