Bourges, France

Après deux journées d'interruption en raison de la neige et du verglas, la région Centre Val-de-Loire indique dans un communiqué : "les circulations sont maintenues dans le Cher (18) et l’Indre (36) _sous réserve des conditions locales de circulation jeudi matin_. Dans ce cas, les parents et les établissements scolaires seront prévenus des modifications de service".

Transports scolaire suspendu partout ailleurs

"L'ensemble des circuits de ramassage scolaire et des lignes régulières Rémi pour les départements Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret" reste en revanche suspendu. 114.000 élèves prennent les cars Rémi chaque matin en région Centre, dont 25.500 en Berry.