Reprise du trafic normal chez Fil Bleu le samedi 3 septembre à partir de 4H30

Après deux jours de grève et de très importantes perturbations, le trafic bus et tramway reprend normalement, ce samedi 3 septembre, dès l'aube, dans la métropole de Tours. La direction et l'intersyndicale ont trouvé un accord concernant des augmentations de salaires.