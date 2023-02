Reprise du trafic TER sur la ligne Boulogne-Calais

C'est un chantier extrêmement complexe que SNCF Réseau vient d'achever pour permettre aux usagers du TER Abbeville-Calais et de la ligne TERGV Rang-du-Fliers-Boulogne-Calais-Lille de retrouver leur train habituel. Les TER sont de nouveau mis en circulation ce vendredi 3 février, les TERGV le lundi 6 février.

ⓘ Publicité

Un talus haut comme un immeuble de 7 étages

Le 7 novembre dernier, un talus de 25 mètres de haut s'effondre en partie au niveau de la commune de Wimereux. D'importantes quantités de terre se répandent alors sur les deux voies ferrées en contre-bas. En partie suspendu, le trafic TER est totalement arrêté le 21 novembre. Un seul train de marchandises destiné à l'usine Arcelor-Mittal de Dunkerque est autorisé à passer chaque jour ainsi qu'un à deux TER roulant à vide pour se réapprovisionner en diesel.

La directrice régionale de SNCF Réseau, Nathalie Darmendrail raconte la complexité du chantier : "on est allé cherché un partenaire qui a déjà travaillé avec nous sur des perturbations du côté de la vallée de la Roya (dans les Alpes-Maritimes) pour arrêter les écoulements de terre. On a réalisé un travail dans un temps record".

Ballast gelé

L'effondrement du talus qui avait débuté le 7 novembre s'est poursuivi ensuite en raison des fortes pluies. Les ouvriers ont donc travaillé dans des conditions météorologiques particulièrement défavorables explique la directrice régional de SNCF Réseau : "C'est un talus qui représente un immeuble de 7 étages, les ouvriers devaient descendre en cordée, pour amener des machines, ce n'était pas non plus très simple. On a injecté du béton dans le talus pour intervenir sur les deux murs fragilisés dans des conditions climatiques très dures avec le froid et la pluie".