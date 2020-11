Reprise lundi du trafic ferroviaire entre Prades et Villefranche-de-Conflent

A partir de lundi 16 novembre, les voyageurs pourront se déplacer en train sur l'intégralité de la ligne qui permet de desservir le Conflent depuis Perpignan. Dans un communiqué la SNCF annonce que la dernière portion de la ligne entre Prades et Villefranche-de-Conflent va être remise en service à partir de ce lundi.

Dernière portion de la ligne

La liaison ferroviaire était interrompue depuis l'accident de bus de Millas en décembre 2017. Une partie du trafic entre Perpignan et Ille-sur-Têt puis entre Perpignan et Prades avait repris l'été dernier. Restait la dernière portion entre Prades et Villefranche. La reprise a été retardée en raison d'un glissement de terrain survenu sur la commune de Ria-Sirach pendant la tempête Gloria. Le communiqué de la SNCF précise que "des travaux très complexes ont été menés pour stabiliser le relief, restaurer le réseau d'écoulement des eaux et remettre en état la voie ferrée".

Avant la reprise du trafic pour les voyageurs lundi, des trains circuleront dés ce vendredi 13 novembre afin de préparer la réouverture des voies.