Reprise partielle du trafic SNCF en Bretagne

Bretagne, France

Les cheminots bretons auraient repris le travail selon la direction régionale de la SNCF en Bretagne. Depuis 11 heures ce matin, le trafic revient progressivement à la normale. Sur les axes Brest-Rennes et Quimper-Rennes, le trafic TER n'est plus suspendu. Quant aux TGV, il reste quelques incertitudes sur les lignes Rennes-Lyon et Rennes-Strasbourg.