Reprise très progressive des chantiers d'élargissement de l'A10 en région Centre-Val de Loire

Ils font partie des plus gros chantiers régionaux à relancer en priorité. Stoppés depuis la mi-mars et le début du confinement, les travaux d'élargissement sur l'autoroute A10 vont reprendre ce lundi au nord d'Orléans. Il s'agit ici de créer une quatrième voie de circulation dans chaque sens entre Orléans et la bifurcation avec l'A19. Un chantier à plus de 220 millions d'euros qui comprend aussi le réaménagement de la bifurcation avec l'A71.

Au sud de Tours, les premiers travaux ont déjà repris depuis mercredi dernier sur le chantier de l'élargissement de l'A10 entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine ( chantier de plus de 240 millions d'euros, études comprises ).

Bases de vie revues et casques à visière intégrale

Mais c'est une reprise progressive et uniquement lorsque les règles sanitaires peuvent être respectées. Avant d'attaquer le chantier à proprement parler, il faut d'abord revoir toutes les bases de vie des ouvriers pour respecter les règles de distanciation sociale.

Pour les repas, il faut doubler la superficie des réfectoires et ajouter des barnums pour respecter les règles de distanciation sociale - © Vinci Autoroutes

Sur le terrain, Vinci Autoroutes et les entreprises qui assurent les travaux à savoir Bouygues, Colas et Guintoli, ont dû revoir toute l'organisation de chaque chantier. Éloigner les ouvriers les uns des autres et quand ce n'est pas possible, les équiper d'un casque à visière intégrale. En plus des gestes barrières et des équipements de protection de base comme le gel hydroalcoolique.

Exemple de casque à visière intégrale déjà utilisé la semaine dernière lors d'un chantier de rénovation des chaussées de l'A10 dans le secteur de Château-Renault - © Vinci Autoroutes

Toutes ces règles sanitaires ont été édictées par l'Organisme Professionnel de Prévention du BTP dont la charte encadre la reprise des chantiers dans le Bâtiment et les Travaux Publics.

A Orléans comme au sud de Tours, les premiers chantiers concerneront surtout la reprise des travaux sur les ouvrages d'art, c'est à dire les ponts.

Concernant l'A85 entre Tours et Angers et le doublement des trois viaducs dans le secteur de Langeais, les travaux préparatoires à cette reprise de chantier sont prévus pour ce mardi. Quant aux véritables travaux sur le tablier des viaducs, ils sont prévus pour le lundi 4 mai.