L'avion accidenté évacué de l'aéroport de Montpellier, reprise des vols prévue ce lundi après-midi

L'avion qui a raté son atterrissage à l'aéroport de Montpellier et a fini sa course dans l'étang de l'Or à Mauguio (Hérault) a été évacué ce lundi matin. Les vols devraient pouvoir reprendre dans l'après-midi ce lundi.

Une opération complexe

Des grues ont été utilisées pour sortir l'avion de l'eau. Mais l'opération a été longue et complexe. Il y a d'abord eu un long travail de préparation samedi après-midi. Des pelleteuses ont mené des opérations de terrassement pour stabiliser le terrain à côté de l'étang. Ensuite, deux énormes grues de 400 et 300 tonnes ont été mises en place. L'avant et l'arrière de l'avion ont été sanglés. Il a fallu que les deux pilotes de grues se coordonnent.

Ils ont sorti de l'eau le nez de l'engin et après ils l'ont tourné petit à petit vers la piste. Le train avant de l'avion a été posé sur un camion parce qu'il n'était plus fonctionnel. Les opérations de grutage et de tractage ont été interrompues dans la nuit de dimanche à lundi. Elles ont repris ce lundi matin. Le terrassement qui avait été réalisé pour stabiliser le terrain n'était finalement pas assez solide, fragilisé par la pluie. Mais ce lundi matin, l’avion a finalement pu être déplacé de la zone de l’accident vers un espace sécurisé.

Tout ça en abimant le moins possible le Boeing 737. Et surtout sans aucune pollution. Des boudins absorbants avaient été mis en place. Mais le réservoir n'a pas fui, il restait des milliers de litres de carburant à l'intérieur.

Reprise des vols en toute sécurité

Rouvrir l'aéroport dans des bonnes conditions était la priorité d'Emmanuel Brehmer, directeur de l'aéroport de Montpellier. Après un week-end qui n'a pas été de tout repos. "Il y a eu une première nuit de mise en condition de sécurité à tous les niveaux. Une journée entière de discussions avec beaucoup de techniciens, d'experts, d'assurances, propriétaires de l'appareil. Un certain nombre de décisions prises ensemble. Jusqu'à ce travail incroyable pour sortir l'avion."