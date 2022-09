Requalification des mails d'Orléans : et si l'histoire se répétait ?

Après les élus du conseil municipal d'Orléans la semaine dernière, c'est au tour des élus du conseil métropolitain de se pencher sur le projet de requalification des mails d'Orléans. Ce jeudi soir, il s'agira simplement d'adopter les modalités de la "concertation préalable", qui débutera le 7 novembre par une réunion publique. Mais c'est le signe que le projet avance. L'objectif est démarrer les travaux en 2025.

La rénovation des mails concerne la partie située à l'ouest du Parc Pasteur © Radio France - Document Orléans métropole

La consultation doit permettre d'intégrer les remarques et les attentes des habitants, mais les grandes lignes du projet sont connues : l'ambition est de rétablir les boulevards dans leur configuration historique, en supprimant les trémies Jaurès et Place d'Arc, en favorisant les modes de transport doux - transports en commun et vélos - en aménageant des lieux de promenade et des espaces verts, et en créant un parking souterrain de 500 places (au niveau de l'actuelle trémie Jaurès) notamment pour les besoins du futur site universitaire Porte Madeleine.

La tentative avortée de 2010

Ce projet n'est pas, en fait, totalement nouveau. C'est même un véritable serpent de mer : en1988, la ville d'Orléans lançait déjà un concours d'architecte pour réfléchir à "la requalification des mails" ! Mais la tentative la plus sérieuse date de 2010 : un projet prévoyant la suppression de la trémie Jaurès était adopté en conseil municipal, une enquête publique était organisée en novembre 2010 pour un début des travaux prévus en mai 2011. Sauf qu'entretemps, Serge Grouard, déjà maire d'Orléans, avait stoppé le projet...

En février 2011, Serge Grouard annonçait en effet officiellement le "report" de ce dossier, craignant l'impact des travaux alors que la deuxième ligne de tram était, à cette époque, encore en cours de construction. "C'était peut-être le chantier de trop, confiait-il sur France Bleu Orléans, alors qu'il y a déjà beaucoup de perturbations en ville avec la construction de la deuxième ligne de tram, et je comprends qu'on en ait parfois un peu marre. La sagesse, c'est de reporter ce projet de plusieurs années."

Un double écueil à surmonter : les bouchons et les finances

L'histoire pourrait-elle se répéter ? On objectera que, depuis, la deuxième ligne de tramway a été achevée. Mais le projet de requalification des mails version 2022 est plus ambitieux qu'il y a 10 ans, car il inclut désormais la reconfiguration du centre commercial Place d'Arc et la suppression de la trémie également à cet endroit. Et la complexité technique du chantier reste importante, puisque les mails sont empruntés par 40 000 véhicules par jour et qu'il faudra déplacer la ligne A du tram. "On a un traitement des mails qui va se faire de manière concomitante, en 2025-2026, sur Jaurès et Place d'Arc : on va "encarafer" toute la circulation pendant au moins un an et demi", prévient Baptiste Chapuis, conseiller métropolitain PS d'Orléans.

"L'intention architecturale" pour la rénovation du secteur Place d'Arc - Document Orléans métropole

L'autre écueil pourrait être financier : selon nos informations, le coût de la requalification des mails sur la partie Jaurès est estimé entre 70 et 80 millions d'euros (parking compris), auquel il faut ajouter les 30 millions d'euros pour la partie Place d'Arc. C'est donc un projet à 100 millions d'euros : l'équivalent du premier chiffrage de Co'Met (qui a finalement coûté 140 millions d'euros), et dont la métropole commence à payer la facture. Or seulement 19 millions d'euros ont été fléchés pour les mails dans le PPI de la métropole(plan pluriannuel d'investissement) pour la période 2022-2026. Problématique, puisque Serge Grouard a repris l'an passé la présidence de la métropole pour "rétablir les finances dégradées de la métropole"...